В столичном детском саду требуют до 1000 леев якобы на нужды ассоциации

Требуют до тысячи леев якобы на нужды ассоциации, а на самом деле за запись ребенка в дошкольное заведение. Несколько родителей обратились к исполняющему обязанности мэра Руслану Кодряну с жалобой на администрацию 211-ого детского сада на Чеканах. Вопрос обсудили на заседании мэрии. Кодряну потребовал от муниципального управления образования провести инспекцию в заведении.

"На прошлой неделе я получил сообщение от родителей, что у них просят до тысячи леев за запись ребенка в детский сад, но якобы на нужды ассоциации. Я уже говорил о том, чтобы не было таких завуалированных действий, чтобы родители платили за запись. Нужно провести проверку", - заявил и.о. мэра Кишинева Руслану Кодряну.

Директор детсада Светлана Назыру заявила, что не будет комментировать ситуацию пока нет жалоб от родителей. Напомним, ранее в целях предупреждения коррупции столичные власти запустили онлайн платформы e-grădiniţa и e-şcoala.

Первый этап записи первый класс прошел с первого апреля по 13 июня. До сих пор зарегистрировали 4279 детей. Второй этап начинается с сегодняшнего дня и продлится до 30 июля.

По данным властей, еще свободно 3651 место.