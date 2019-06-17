Бари Алибасова выписали из больницы

Сын Алибасова заявил, что забрал отца из больницы, через три дня продюсера увезут в Казахстан.

Бари Алибасова выписали из НИИ имени Склифосовского, куда продюсер угодил 4 июня, случайно выпив жидкость для чистки труб "Крот".

Пациент вышел из состояния медикаментозного сна утром 11 июня и теперь, по словам сына, еще испытывает проблемы с речью, передает ren.tv

После поступления в больницу Алибасову диагностировали ожоги дыхательных путей, пищевода и желудка.