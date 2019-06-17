Шведский стол: какие блюда лучше избегать

Все туристы стремятся отдохнуть по режиму "все включено", который предполагает наличие шведского стола. Когда человек видит все это разнообразие блюд, хочется попробовать всего и побольше. Но на самом деле эта система очень коварна, и к некоторым блюдам лучше не подходить.

Морепродукты

К блюдам из морепродуктов нужно относится с особой осторожностью. Стоит учесть два момента. Во-первых, рыба накапливает в себе все опасные вещества, поэтому, когда она некачественная, может быть опасна. Или, если повар не соблюдал правила гигиены во время приготовления, она впитает в себя грязь. Во-вторых, морепродукты быстро портятся, из-за неправильных условий хранения ими можно отравиться, передает Рамблер.

Блюда из мяса

Если вы видите блюдо, где нашинкованы маленькие кусочки мяса, лучше его остерегаться. Дело в том, что отельеры не выбрасывают еду, которая осталась с предыдущего дня, а добавляют ее в другие блюда. Например, на обед могут подавать цельные куриные ножки, а на ужин это будет мясо, перемешанное с курицей. Риск отравиться такими блюдами выше.

Пища, приготовленная на фритюре

Если за кухнями фастфуда следит специальный надзорный орган, то отели All Inclusive проверяют очень редко. Поэтому недобросовестные повара могут использовать несвежее масло или маргарин. Оба этих продукта очень опасны для организма. Блюда впитывают из фритюра все вредные вещества, а жиры закупоривают артерии. Поэтому, если вы собираетесь есть еду, приготовленную во фритюре, промокните ее салфеткой, чтобы на ней было меньше масла.