Все туристы стремятся отдохнуть по режиму "все включено", который предполагает наличие шведского стола. Когда человек видит все это разнообразие блюд, хочется попробовать всего и побольше. Но на самом деле эта система очень коварна, и к некоторым блюдам лучше не подходить.
Морепродукты
К блюдам из морепродуктов нужно относится с особой осторожностью. Стоит учесть два момента. Во-первых, рыба накапливает в себе все опасные вещества, поэтому, когда она некачественная, может быть опасна. Или, если повар не соблюдал правила гигиены во время приготовления, она впитает в себя грязь. Во-вторых, морепродукты быстро портятся, из-за неправильных условий хранения ими можно отравиться, передает Рамблер.
Блюда из мяса
Если вы видите блюдо, где нашинкованы маленькие кусочки мяса, лучше его остерегаться. Дело в том, что отельеры не выбрасывают еду, которая осталась с предыдущего дня, а добавляют ее в другие блюда. Например, на обед могут подавать цельные куриные ножки, а на ужин это будет мясо, перемешанное с курицей. Риск отравиться такими блюдами выше.
Пища, приготовленная на фритюре
Если за кухнями фастфуда следит специальный надзорный орган, то отели All Inclusive проверяют очень редко. Поэтому недобросовестные повара могут использовать несвежее масло или маргарин. Оба этих продукта очень опасны для организма. Блюда впитывают из фритюра все вредные вещества, а жиры закупоривают артерии. Поэтому, если вы собираетесь есть еду, приготовленную во фритюре, промокните ее салфеткой, чтобы на ней было меньше масла.
Комментарии
- Эксперты дали пять советов, как уснуть в жару
- Турист прыгнул с балкона и захотел нажиться на сломанных ребрах
- В Таиланде арестовали притворявшихся Джорджем Клуни итальянцев
- Королева ягод: как выбрать вкусную клубнику
- IKEA подшутила над Apple, выпустив терку для яблок
- Предприимчивый китаец продавал туры в Чернобыль, но возил туристов в Челябинск
- Пищевые добавки: опасные и безопасные
- Индийский маг пропал без вести, выполняя трюк с освобождением в реке
- Первый рисунок Гогена продали на аукционе за 80 тысяч евро
- Полнолуние 17 июня: что нельзя делать и как Луна повлияет на знаки Зодиака
- Эксперты дали пять советов, как уснуть в жару
- Instagram тестирует новый способ восстановления аккаунтов
- Павел Филип о планах ДПМ в парламенте: Мы будет активной и конструктивной оппозицией
- В Молдове отмечают Международный день мотоциклиста
- Шведский стол: какие блюда лучше избегать
- На остров, напоминающий сказочный мир, требуется садовник с зарплатой 650 тысяч леев
- Трагедия на воде: четверо человек утонули в Молдове в выходные
- Какой будет погода в Молдове в начале недели
- Британка ежедневно пила виски и умерла в 112 лет
- Ученые установили, как группа крови влияет на благополучие человека
- Ион Чебан требовал по 50 000$ за завершение протестов на стройках Кишинева. АУДИО
- Блок ACUM: Додон - предатель, который хочет федерализировать Молдову
- Путин признает, что контролирует Санду и Нэстасе совместно с Додоном: Они условно прозападные
- Депутаты Европейского парламента: Решения Конституционного суда необходимо соблюдать
- Владимир Воронин: Додон - прирожденный предатель
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не спешите довериться малознакомым людям. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md