В Молдове отмечают Международный день мотоциклиста

Международный день мотоциклиста отмечают сегодня в Молдове. По этому случаю 20 мотоциклистов решили проехаться по Кишиневу на своих железных конях. Встретились они в центре. Двое из них приехали на мотоциклах с колясками.

"У меня есть еще двухколесный мотоцикл, но не важно, сколько у мотоциклов колес, это особое увлечение, хобби", - сказал мотоциклист Артем Могылдя.

Присоединился к мотоциклистам и итальянец Пьер. Он приехал в Молдову семь лет назад, и с тех пор ездит только на мотоцикле.

"Я всегда пользуюсь мотоциклом, когда позволяет погода. Обычно он простаивает в гараже лишь один месяц, зимой, когда лежит снег. А в остальное время я езжу только на нем."

Владельцы мотоциклов отмечают, что предпочитают двухколесный транспорт не только за эмоции, которые они получают при езде на нем, но и из-за того, что содержание мотоцикла обходится дешевле.

В то же время, мотоциклисты говорят, что нередко сталкиваются с трудностями на дороге.

С начала года в стране произошло 61-о ДТП с участием мотоциклов. В них погибли 13 человек, еще 63 пострадали. Всего в Молдове насчитывается 20 тысяч владельцев мотоциклов.