Павел Филип о планах ДПМ в парламенте: Мы будет активной и конструктивной оппозицией

Демократическая партия будет участвовать в работе парламента, она не будет активной и конструктивной оппозицией, и будет настаивать на продолжении социальных программ. С таким заявлением в ходе пресс-конференции выступил председатель фракции ДПМ Павел Филип.

"ДПМ будет активной и конструктивной оппозицией, которая будет противостоять тем, кто подорвет территориальную целостность страны и тем, кто нарушит Конституцию страны и ценности ЕС", - отметил Павел Филип.

В то же время председатель фракции ДПМ заявил, что правительство продолжит программы "Prima Casă", "Хорошие дороги для Молдовы" и строительство газопровода Яссы-Унгены.

"Бывший министр финансов Ион Кику опубликовал отчет, по которому видно, что в этом году доходы в бюджет превышают прошлогодние, а на счету минфина более миллиарда леев. Есть деньги для того, чтобы продолжать все начатые нами программы — „Хорошие дороги“ и Prima Casa. Нет задолженностей по пенсиям и зарплатам. И мы продолжим следовать этим тенденциям. Мы предложили, чтобы каждый ребенок получал ежемесячное пособие, и будем настаивать на этом решении. Мы выделили один млрд. леев на субсидии в сельском хозяйстве, посмотрим, как ими распределятся", - сказал Павел Филип.

Бывший премьер-министр Павел Филип также заявил, что будет следить за действиями новых министров: "Правящие партии должны понять, что они больше не находятся в оппозиции и должны приступить к работе".

Напомним, что в конце прошлой недели правительство Филипа подало в отставку. Павел Филип сказал, что решение об отставке не означает, что члены правительства опускают руки или сдаются. Они будут продолжать работать на благо граждан Молдовы.