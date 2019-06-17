Instagram тестирует новый способ восстановления аккаунтов

Разработчики соцсети Instagram тестируют новый способ восстановления учетных записей в приложении. Об этом пишет портал Engadget.

Отмечается, что новый метод должен упростить процедуру восстановления доступа для пользователей, а также усложнить эту задачу злоумышленникам.

Для получения доступа к своей учетной записи пользователям необходимо будет указать адрес электронной почты или номер телефона, на которые будет высылаться шестизначный код. С другого устройства эту комбинацию цифр ввести будет нельзя, пишет RNS.

Таким образом, новый способ гарантирует восстановление учетной записи пользователя без обращения в службу безопасности соцсети, даже если мошенники сменили имя и контактные данные в профиле, передает IZ.

В настоящее время новый метод восстановления проходит закрытое тестирование. Когда обновление будет доступно для пользователей, пока не сообщается.