ДПМ требует отставку Георге Балана с должности главы НИП, имеющего родственные связи с Нэстасе

Демократическая партия Молдовы отмечает, что с первых дней работы альянс ПСРМ-ACUM продвигает на руководящие посты родственников. Об этом говорится в пресс-релизе ДПМ.

"Те, кто ранее критиковал "кумовство" в учреждениях, нарушили это обещание в течение первых дней работы", - говорится в сообщении.

В связи с этим демократы просят немедленно уволить или уйти в отставку господина Георге Балана с должности главы НИП, имеющего родственные связи с новым министром внутренних дел Андреем Нэстасе.

"Кроме этого мы обращаем внимание общественности и дипломатических миссий на обширный процесс, инициированный альянсом ПСРМ-ACUM по принуждению государственных служащих к отставке. Чиновникам угрожают уголовным делом, если они не уйдут в отставку. Мы просим правящие власти прекратить этот шантаж", - говорится в пресс-релизе партии.