В Японии создадут "город без мусора"

Поселок Камикатсу на острове Сикоку в Японии уже к 2020 году начнет полностью утилизировать свои отходы.

Уже сейчас его обитатели придерживаются сложной системы сортировки мусора. Если в Европе принято делить его на семь различных категорий (железо, пластик, стекло и так далее), то здесь – на сорок пять (подушки, алюминиевые банки, зубные щетки, металлические крышки и прочее), передает Мир24.

Не практикуются и мусорные баки: люди самостоятельно сдают бытовые отходы в специализированный центр.