В Париже посетительницу ресторана "напоили" моющим средством

Посетительница ресторана в Париже попала в больницу, после того как ей по ошибке подали графин со средством для мытья посуды, сообщает газета Parisien.

Инцидент произошел в пятницу в ресторане Pizza Hut в квартале Ле Аль в самом центре французской столицы.

Сообщается, что женщине стало плохо после первого же глотка моющего средства и она вызвала спасательную службу, сотрудники которой доставили пострадавшую в больницу, передает РИА Новости.

Полицейские, также прибывшие на место происшествия, установили, что в графине находилась жидкость для посудомоечной машины.

Само устройство было сломано, и один из работников заведения перелил жидкость в графин, чтобы использовать в раковине. Затем емкость осталась без присмотра, и официант, не знавший о ее содержимом, подал токсичное вещество посетительнице.