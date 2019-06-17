Татуировки оказались опасны для здоровья

Британские ученые выяснили, что татуировки плохо влияют на здоровье. По их данным, один человек из пяти, имеющих тату, в течение следующих нескольких лет имеет проблемы с самочувствием, сообщает The Daily Telegraph.

В исследовании-опросе приняли участие две тысячи человек. Выводы таковы: побочные эффекты от татуировок, пирсинга и акупунктуры наблюдались у 18% опрошенных.

Кроме того, чаще всего любители экзотических рисунков на теле страдают от зуда, жжения и отеков. Тут медики особенно подчеркивают, что однажды подобные процедуры могут закончиться сепсисом и последующей смертью, передает Рамблер.

Отмечается, что на сегодня 20% взрослых британцев имеют татуировки, а число тату-салонов выросло на 173% по сравнению с 2014 годом.

Эксперты сферы здравоохранения говорят о том, что нужно ввести обязательное лицензирование на оказание подобных услуг. Это поможет снизить риски для желающих украсить себя подобным способом.