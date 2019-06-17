У берегов Турции затонуло судно с мигрантами: 12 жертв

В спасательной операции задействованы суда береговой охраны и вертолет. Водолазы ищут погибших на глубине более 30 метров.

В Турции у берегов курортного района Бодрум затонуло судно с нелегальными мигрантами. В Эгейском море утонули 12 человек, собщает Анадолу в понедельник, 17 июня.

Отмечается, что на судне находилось около 40 мигрантов, 31 из них удалось спасти, передает Корреспондент.

В спасательной операции задействованы суда береговой охраны, вертолет и водолазы. Последние ищут погибших на глубине более 30 метров.

Тела погибших мигрантов доставляют на лодках в район Тургутрейс.