НБМ опроверг информацию о том, что из страны якобы были выведены значительные суммы денег

Национальный банк Молдовы (НБМ) опроверг информацию о том, что из страны якобы были выведены значительные суммы денег, и заверяет, что "были предприняты дополнительные меры в рамках режима отслеживания международных переводов".

НБМ отмечает, что использует информационные услуги поставщиков услуг обмена финансовыми сообщениями, которые касаются определенных категорий информации, полученной или обработанной лицензированными банками. Эти услуги включают доступ к данным о международных трансфертах.

Эти данные являются основанием для анализа потоков капитала и финансовых рынков, эффективности трансфертовых услуг, в связи с полномочиями по внедрению денежной политики, валютному регулированию и банковскому надзору. В этой связи оцениваются риски, связанные с адекватностью капитала и ресурсами ликвидности банков и т. д.

Полученная информация также предназначена для выявления признаков возможного участия банков или их клиентов в деятельности по отмыванию денег и/или финансированию терроризма, говорится в пресс-релизе НБМ.

Центральный банк отмечает, что "в настоящее время ситуация стабильна и не представляет никаких рисков и озабоченности".

НБМ по-прежнему тщательно отслеживает международные переводы в контексте программы реформ, согласованных в 2016 году с партнерами по развитию, в интересах банковского сектора, реальной экономики и граждан.