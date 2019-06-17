Отдых в Греции может быть опасен: туристов предупреждают о вирусе Западного Нила

Власти Греции предупредили население и туристов о распространении в стране вируса лихорадки Западного Нила. Болезнь переносят комары.

"Мы рекомендуем людям пользоваться репеллентами, не отдыхать у водоемов со стоячей водой и носить одежду, максимально закрывающую тело", сообщает The Guardian со ссылкой на греческую национальную организацию общественного здоровья.

В прошлом году вирусом лихорадки Западного Нила заболело 316 человек, 50 из них умерли.