Торговцы требуют отставки администрации Центрального рынка

Требуют отставки администрации Центрального рынка. С такой петицией обратились в столичную мэрию около 30 оптовых торговцев. По их словам, руководство рынка оставило их без мест, ничего не объяснив. Теперь продавцы опасаются, что им не продлят контракты на аренду.

"Забрали все столы, что у меня были. Я осталась без мест. У меня был целый стол, а оставили половину. Не говорят, что делают, а людей выгоняют. Куда мне идти работать?".

"Выносят столы. Мы столько лет работали по патенту. Я здесь уже более 20 лет, а они сейчас хотят оставить меня без стола. Я поняла, что там хотят что-то построить".

По словам торговцев, их столы начали выносить две недели назад. С директором рынка им поговорить так и не удалось.

"Требуем отставки, хотим компетентных людей, которые бы помогли нам решить проблемы. Мы вообще недовольны тем, что происходит. За ночь все вывезли, утром пришли, а там ничего нет".

Администрация рынка все обвинения отвергает, ссылаясь на то, что территорию обустраивают.

"Мы на протяжении месяца разговаривали со всеми у кого есть были столы в этом месте, предлагали им альтернативу. Мы намерены улучшить условия, постелить асфальт, а эти столы установим в других местах, более компактно, чтобы все было, и чтобы места хватило и другим торговцам", - отметила директор Центрального рынка Лилия Буштюк.

Директор рынка заверила, что контракты на аренду продлят после завершения строительных работ. Решением вопроса занялся исполняющий обязанности мэра Руслан Кодряну.

"Если продавцы говорят правду, то я хочу, чтобы этим делом занимался не только муниципальный совет как учредитель предприятия, но и Генеральная прокуратура и НЦБК. Их могут уволить, если это решит проблему, этого требуют люди. Но сначала нужно изучить все и привлечь и другие органы, потому что это серьёзные обвинения", - заявил и.о. мэра Кишинева Руслан Кодряну.

Всего на Центральном рынке столицы работают около 4000 продавцов.