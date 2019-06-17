Андрей Нэстасе выступил с жесткой критикой в адрес министра иностранных дел Румынии

Андрей Нэстасе выступил с жесткой критикой в адрес министра иностранных дел Румынии. Теодор Мелешкану на прошлой неделе заявил, что единственным разрешением непростой ситуации, в которой находится Молдова, могут стать досрочные парламентские выборы, назначенные бывшим премьером Павлом Филипом на 6 сентября.

Дипломат подчеркнул, что выразил личное мнение, а не позицию МИДа.

Однако его точка зрения не совпала с мнением Нэстасе. В интервью одному из румынских телеканалов тот заявил, что ему стыдно за слова главы румынской дипломатии. Более того, предупредил, что такая позиция высокопоставленных чиновников соседней страны может негативно сказаться на отношениях между двумя государствами.

В последние годы Нэстасе не раз выказывал двуличие по отношению к Румынии. Он называет себя румыном и восхищается унионистами, заявляет, что в его партии немало сторонников идеи объединения, и тут же требует, чтобы те, кто призывает к унире, вели себя сдержаннее.

Летом прошлого года на одном из российских телеканалов он назвал себя противником унионизма, а идею объединения с Румынией - бредом. Но почти тогда же на встрече с президентом Клаусом Йоханисом стал выставлять себя румыном и заявил, что ждёт перемен для бессарабских румын.

В мае Нэстасе хвастал статусом почётного гражданина муниципия Сучава.