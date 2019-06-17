Столичная полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в двух автокражах. ВИДЕО

Полиция разыскивает мужчину с фотографии. Его подозревают в совершении в двух кражах из автомобилей.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, 29 мая в полицию обратился владелец автомобилей, оба – марки Dacia Logan, которые были припаркованы во дворе дома на улице Куза-Водэ. Он рассказал, что из машин пропали ценные вещи. На место происшествия была направлена оперативная группа.

Органы правопорядка установили, что злоумышленник проник в автомобили и украл ноутбук, планшет, телефон и магнитофоны. Сумма ущерба составила 15 000 леев. Момент совершения преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения.



Полиция возбудило уголовное дело по факту кражи. Подозреваемому грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Лиц, которые узнали мужчину с видео, просят звонить по номеру 069369358.