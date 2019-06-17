Молдаванин попытался провезти в страну партию пестицидов

Житель села Застынка Сорокского района пытался перевезти через границу партию пестицидов без документов о происхождении.

В конце прошлой недели на въезде в страну был остановлен 62-летний гражданин Молдовы. Мужчина перевозил в мешках несколько пачек сока, что насторожило пограничников.

В результате было принято решение провести тщательный досмотр. В итоге в упаковках обнаружилась жидкость, которая по запаху и цвету напоминала химические вещества, используемые в сельском хозяйстве.

Задержанный признался, что купил пестициды в Украине для личного пользования, однако документов о происхождении у него не было.

Обнаруженные вещества были изъяты и направлены на экспертизу. Обстоятельства инцидента выясняются.