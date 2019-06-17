С поминок в больницу: 48 человек госпитализировали в Сороках

Число пациентов, госпитализированных с пищевым отравлением в районную больницу Сорок, возросло до 48 человек. Все они были на похоронах в селе Голошница Сорокского района.

Еду для поминального стола заказывали в одном из заведений. "Специалисты взяли на месте 12 проб продовольствия, они уже в лаборатории Центра общественного здоровья. По предварительной информации, еду готовили на предприятии в Дрокии. Высокие температуры и антисанитарные условия в том месте, где прошли поминки, условия транспортировки - все эти причины расследуются", - сказал глава УОЗ, Сороки Владимир Гуцу. Деятельность кейтеринговой компании приостановили.

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