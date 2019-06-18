Нэстасе признал, что назначил главой ГИП своего кума

Андрей Нэстасе признал, что назначил главой Генерального инспектората полиции своего кума, но не видит в этом проблемы. В то же время премьер Майя Санду считает, что Георгий Бэлан не продержится долго в кресле начальника ГИП из-за конфликта интересов.

"Решение надо принимать быстро. Давайте назначим на должность начальника Главного инспектората полиции господина Георгия Балана. Вы все его знаете", - сказал министр внутренних дел Андрей Нэстасе.

Андрей Нэстасе часто оказался в ситуациях, когда был вынужден признать кумовство с Баланом. Поэтому спустя неделю лидер ППДП сменил риторику, и сообщил, что Балан лишь временно исполняет обязанности главы ГИП.

"Наши с господином Баланом родственные связи не имели ничего общего с его назначением на должность и.о. начальника Главного инспектората полиции", - сказал Нэстасе.

В то же время и премьер Майя Санду говорит, что Балана назначили временно.

"Это была кризисная ситуация. Теперь, когда мы преодолели кризис, эта проблема будет решена. Если есть конфликт интересов, тогда решение о назначении господина Балана надо будет отменить", - заявила премьер Майя Санду.

ДПМ выступил с осуждением работы альянса ПСРМ-ПДС-ППДП за то, что на важные должности продвигаются родственников лидеров этих партий в условиях полной нетранспарентности. Демократы требуют отставки Георгия Балана из-за конфликта интересов.

Несмотря на скандал вокруг назначения кума, Нэстасе все же представил накануне в Генинспекторате нового начальника Георгия Балана. Полицейские, похоже, не приняли всерьез главу МВД и ГИП, так как честь им не отдали. Зато с бывшим заместителем начальника Георгием Кавкалюком прощались по всем правилам.

До прихода к власти представители ПДС и ППДП заверяли общество, что покончат с кумовством в Молдове. Более того, Майя Санду и Андрей Нэстасе говорили, что им не нужны должности в ключевых государственных институтах. Тем не менее Нэстасе возглавил министерство внутренних дел с самым большим числом сотрудников. Именно полицейских лидер ППДП неоднократно оскорблял во время проводимых им протестов.