Животных в столичном зоопарке перевели на особое летнее меню

Животных в зоопарке перевели на особое летнее меню. Им дают замороженные овощи и фрукты. А температуру в клетках и вольерах поддерживают на уровне 25 градусов. Кроме того, шесть раз в день обязателен холодный душ.

Вишня, черешня, и другие ягоды в жаркую погоду идут на заморозку. Эти фрукты больше предпочитают обезьяны.

А чтобы млекопитающие не скучали - фрукты им дают в бутылках из которых они сами их достают.

"Пока они заняты тем, что извлекают ягоды из бутылочки, они подтаивают и получается что-то вроде компота."

Медведям Маше и Ворчуну холодную пищу подают в ведрах. Кроме того, им каждый час включают душ.

"Не только у медведей, у всех животных воду меняют три раза в день, некоторым дают похолоднее."

Сотрудники зоопарка говорят, что будут баловать своих подопечных пока не спадет жара.