Европейский союз призывает власти Молдовы внедрять реформы, которые граждане с нетерпением ждут

Европейский союз призывает власти Молдовы внедрять реформы, которые граждане с нетерпением ждут. Об этом заявила Верховный представитель Европейского Союза по политике безопасности Федерика Могерини после заседания Совета глав МИД ЕС в Люксембурге.

"Мы будем внимательно следить за последующими шагами, чтобы убедится, что власти на самом деле выполняют взятые на себя обязательства. Мы будем очень бдительны в отношении следующих шагов", - сказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Для Европейского союза ситуация в Молдове пока не совсем понятна. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не понимает, как стало возможным создание альянса между проевропейскими формированиями и ПСРМ.

"Хорошо, что передача власти состоялась мирным путем, но в остальном все достаточно неопределенно. Коалиция между социалистами и прогрессивными демократическими силами, с хороши известными Майей Санду и Андреем Нэстасе меня лично удивила", - сказал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

У парламентских партий было три месяца на переговоры и создание коалиции, которую в последний момент решили создать ПСРМ и блок ACUM. Альянс состоялся несмотря на то, что Майя Санду и Андрей Нэстасе еще перед выборами подписали публичное заявление не участвовать в создании формальной или неформальной правящей коалиции, в том числе с ПСРМ. Блок ACUM в парламенте представляют 26 депутатов, Партию социалистов - 35.