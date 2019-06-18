Фермеры переходят на органические удобрения

Органические удобрения и возврат к экологическому сельскому хозяйству. Молдавские аграрии переходят на компост из соломы и навоза. Благодаря современному оборудованию, производство удобрений станет дешевым.

"Эта техника может работать долгое время, по 6-7 дней в неделю, ей могут пользоваться четыре-пять фермеров в день, у нее высокая производительность, что значительно снижает расходы", - сказал глава консалтинговой компании Хенк Де Ланге.

Оборудование аграрному кооперативу на севере страны подарило чешское агентство по развитию в рамках проекта "People in Need".

"У нас, в основном, выращиваются зерновые. Примерно 55 фермеров обрабатывают около семи тысяч гектаров с зерновыми, а кооператив, с которым мы сотрудничаем, и оборудование, которое подарили, работают не только с зерновыми, но и с другими культурами", - сказала директор People in Need Moldova Сильвия Биченко.

Члены кооператива приглашают к сотрудничеству и других фермеров. Андрей Урсу на 140 гектарах выращивает зерновые и горох.

"Урожая будет меньше, зато продавать его будем дороже. Растения быстрее привыкают к органическим добавкам, чем к химические вещества, да и пользы от органики больше", - сказал фермер Андрей Урсу.

Раньше члены эко-кооператива были вынуждены покупать готовый, но очень дорогой компост.

"Надеюсь, что это оборудование сделает процесс дешевле, тем более что удобрения можно будет производить на месте, прямо на полях с экологической продукцией"

"У меня собственная животноводческая ферма, и все удобрения и компост, которые производим и которыми удобряем землю, находятся прямо на нашей ферме."

В Молдове действуют 92 сертифицированных экологических сельхозпредприятия. Общая площадь их земель составляет примерно 24 тысячи гектаров.