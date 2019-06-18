Майя Санду хочет разделить сферы здравоохранения и труда на два отдельных министерства

Майя Санду хочет снова увеличить количество министерств, что неминуемое приведет к увеличению расходов из госбюджета.

Премьер заявила, что хочет разделить министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, как это было до реформы центральной публичной администрации, внедренной правительством Павла Филипа.

Санду раскритиковала решение объединить эти два ведомства. По словам главы Центра внедрения реформ Юрия Чокана, разделение двух министерств приведет к увеличению расходов примерно на 12%. Министерство здравоохранения объединили с министерством труда, социальной защиты и семьи в 2017 году.

В рамках реформы центральной администрации число министерств сократили с 16 до девяти. Замминистров заменили госсекретарями, а зарплаты чиновников превысили десять тысяч леев. Кроме того, на содержание аппаратов девяти министерств вместо 16-ти государство ежегодно экономит около 74 миллионов леев.