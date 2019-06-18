Фермеры: в этом году богатый урожай абрикосов

Абрикосов в этом году будет много, зато цены на них слишком низкие. Это не очень радует фермеров, которые в прошлом году отправляли плоды за границу по 20-25 леев за килограмм, а в этом году - в пять раз дешевле. И Михай Кожокару из села Слободзия-Душка Криулянского района не нарадуется богатому урожаю абрикосов.

"У нас 20 гектаров абрикосовых плантаций, четырех сортов, которые поспевают по очереди. Сейчас пошел первый сорт, Spring Blush.Соберем по 10-12 тонн абрикосов с гектара", - сказал фермер Михай Кожокару.

На молдавском рынке фермер продает небольшую часть плодов.

"В стране мы продаем по 500-600 килограммов в день, больше не продается. Таких, как мы, много, которые торгуют на рынке. Все молдавские фрукты надо экспортировать, мы не в состоянии все это употребить", - сказал Михай Кожокару.

Фрукты загружают в грузовик. Примерно 18 тысяч килограммов отправляют в Россию и Румынию.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и экспортеров фруктов Юрий Фалэ говорит, что для фермеров ищут новые рынки сбыта.

"Урожай созревает на 900 гектарах, и сады расширяются. Абрикосы из Молдовы можно экспортировать в страны, где их сезон уже завершился. Без ограничений можем экспортировать в ЕС. В Испании и Италии сезон абрикосов начинается намного раньше", - сказал Юрий Фалэ.

Абрикосовые сады в Молдове занимают около четырех с половиной тысяч гектаров.