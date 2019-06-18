Жительница Кишинева создает оригинальные украшения и аксессуары в стиле техно

Старые микросхемы необязательно выбрасывать в мусор. Жительница Кишинева Каролина Портареску создает из них оригинальные украшения и аксессуары. В умелых руках мастерицы плата оперативной памяти, сетевая карта или графический процессор может превратиться в изящные сережки, кулоны и браслеты.

Мастерица занялась созданием украшений из микросхем около шести лет назад. Первое вложение Каролины в хобби - покупка инструмента для шлифовки за несколько сотен евро. Затем девушка получила грант на более чем 13 тысяч евро и приобрела остальное оборудование. Мастерскую оборудовали в гараже, передает CANAL3.

"То, чем я занимаюсь в своей мастерской - это еще не конечный этап. Здесь я делаю самую пыльную и грязную работу. Потом заготовка шлифуется, упаковывается и превращается в настоящее украшение", сказала мастерица, Каролина Портареску.

Сырье для работы приносят знакомые Каролины. В дело идут платы из старых системных блоков, ноутбуков или телевизоров.

"Синие платы - довольно редкие, чаще всего производители делают зеленые материнские платы, их у меня очень много. А вот самые ценные - красные, синие и матово черные - большая удача найти именно такие", сообщила мастерица, Каролина Портареску.

Украшения продаются через социальные сети. Большинство клиентов мастерицы иностранцы, а также молдаване, проживающие заграницей.

"Если я смогу подтолкнуть хотя бы одного человек более ответственно относиться к окружающей среде и он перестанет бездумно потреблять и приобретать ненужные вещи - я буду счастлива", отметила мастерица, Каролина Портареску.

За несколько лет Каролина создала более тысячи оригинальных аксессуаров. По словам девушки, новые владельцы увезли их в Америку, Вьетнам, Канаду, Сингапур и Аргентину. Стоимость украшений из микросхем начинается от 100 леев.