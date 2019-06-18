Павла Григорчука перевели под домашний арест по делу о нападении на Сергея Сырбу

Павла Григорчука перевели на месяц под домашний арест по делу о нападении на депутата ДПМ Сергея Сырбу. Такое решение вынес суд Буюкан.

Таким образом служители Фемиды лишь частично удовлетворили требование прокуроров. Они просили оставить Григорчука под стражей в тюрьме на 30 дней, передает canal3.

Отмечу, что сегодня на заседании давал показания потерпевший депутат. Потасовка произошла 21 марта у входа в один из столичных ресторанов.

В этот день Павел Григорчук участвовал в протесте, организованном ПДС и ППДП у здания парламента.

Ему грозит до пяти лет тюрьмы или до 67 тысяч леев штрафа.