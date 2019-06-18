В Китае произошли сильные землетрясения, есть жертвы

На юго-западе Китая в провинции Сычуань в понедельник, 17 июня, произошло несколько сильных землетрясений. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Сначала подземные толчки магнитудой 5,8 были зафиксированы в уезде Чаннин городского округа Ибинь в 22.55 по местному времени (17.55 по киевскому времени), а примерно через 40 минут еще одно землетрясение магнитудой 5,2 произошло в уезде Гун в том же округе, передает Корреспондент.



По данным местных властей в результате землетрясений погибли 11 человек и 122 пострадали.



Повторное землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в пострадавшем уезде Чаннин в 07.34 по местному времени (02.34 по киевскому времени).



Напомним, провинция Сычуань является одним из наиболее сейсмоопасных регионов Китая.