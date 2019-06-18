В Дондюшанском районе трехлетняя девочка выпала со второго этажа

Шокирующий случай в Дондюшанском районе. Трехлетняя девочка выпала сегодня днем со второго этажа.

И это при том, что малышка была дома с родителями! Она свалилась, играя со старшей сестрой на кухонном подоконнике. Ребенка срочно доставили в больницу, передает canal3.

После оказания медицинской помощи девочку доставили в бельцкий департамент неотложной педиатрии для дополнительного обследования и соответствующего лечения.