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ООН опубликовала прогноз роста населения планеты
// фото: РИА Новости
10:08, 18 Jun 2019
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Организация Объединенных Наций в понедельник, 17 июня, опубликовала доклад о прогнозе численности населения планеты в ближайшие 30 лет.

"Население мира, как ожидается, увеличится на два миллиарда человек в ближайшие 30 лет с 7,7 миллиарда в настоящее время до 9,7 миллиарда в 2050 году", − говорится в документе.

К концу столетия население Земли может достичь 11 миллиардов, передает Корреспондент.

По прогнозам, к 2027 года Индия обгонит Китай как самая густонаселенная страна в мире.

И хотя в целом население мира продолжает увеличиваться, темпы роста сильно различаются в разных регионах.

"Новые демографические прогнозы указывают на то, что девять стран составят более половины прогнозируемого роста мирового населения в период до 2050 года: Индия, Нигерия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Объединенная Республика Танзания, Индонезия, Египет и Соединенные Штаты Америки", − говорится в докладе.

При этом рост населения в этих странах происходит на фоне замедления глобального уровня рождаемости. Так, в 1990 году среднее число рождений на одну женщину составляло 3,2, в 2019 году снизилось до 2,5, а в 2050 году, как ожидается, упадет до 2,2.

Численность населения все большего числа стран фактически падает и в некоторых случаях сокращение численности населения усиливается за счет высоких показателей эмиграции.




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