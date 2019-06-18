ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.

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