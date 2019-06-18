Пьяная ссора в Бельцах: женщина пырнула ножом 33 летнего сожителя

Поножовщина по пьяни. 33-летний житель Бельц был госпитализирован в тяжёлом состоянии после того, как его подвыпившая сожительница в ходе ссоры пырнула его ножом в грудь.

Полицию вызвали врачи. Сотрудники Бельцкой клинической больницы, куда доставили пострадавшего, тут же сообщили об этом правоохранителям.

"34-летний мужчина был госпитализирован в реанимацию в тяжёлом состоянии после того как получил ножевое ранение в область сердца. Его доставили на Скорой помощи 15го июня в 18.55. Его состояние остаётся тяжёлым", сказала пресс-секретарь Бельцкой больницы, Михаела Петров, передает canal3.

В ходе следствия полиция установила, что оба сожителя были в сильном подпитии в момент совершения преступления. Возбуждено уголовное дело.

"Было установлено, что мужчина в возрасте 33 лет поссорился со своей 34-летней гражданской женой, которая в какой-то момент взяла нож и нанесла ему удар в область грудной клетки. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжёлом, но стабильном состоянии", сообщила пресс-секретарь ИП Бельц, Евгения Молчанов.

Сожительница пострадавшего на время следствия будет находиться на свободе. Если её вина будет доказана, ей грозит до 15 лет тюрьмы.