О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Пьяная ссора в Бельцах: женщина пырнула ножом 33 летнего сожителя
10:28, 18 Jun 2019
просмотров 58 | комментариев 0

Поножовщина по пьяни. 33-летний житель Бельц был госпитализирован в тяжёлом состоянии после того, как его подвыпившая сожительница в ходе ссоры пырнула его ножом в грудь.

Полицию вызвали врачи. Сотрудники Бельцкой клинической больницы, куда доставили пострадавшего, тут же сообщили об этом правоохранителям.

"34-летний мужчина был госпитализирован в реанимацию в тяжёлом состоянии после того как получил ножевое ранение в область сердца. Его доставили на Скорой помощи 15го июня в 18.55. Его состояние остаётся тяжёлым", сказала пресс-секретарь Бельцкой больницы, Михаела Петров, передает canal3.

В ходе следствия полиция установила, что оба сожителя были в сильном подпитии в момент совершения преступления. Возбуждено уголовное дело.

"Было установлено, что мужчина в возрасте 33 лет поссорился со своей 34-летней гражданской женой, которая в какой-то момент взяла нож и нанесла ему удар в область грудной клетки. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжёлом, но стабильном состоянии", сообщила пресс-секретарь ИП Бельц, Евгения Молчанов.

Сожительница пострадавшего на время следствия будет находиться на свободе. Если её вина будет доказана, ей грозит до 15 лет тюрьмы.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Возможны приятные приключения. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не спешите довериться малознакомым людям. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Каменное сердце молдавской элиты
Валерий Реницэ,
vox.publika.md
Loading...