50 молдавских спортсменов будут участвовать в Европейских играх, запланированных на 21-30 июня в Минске. Пока не был избран знаменосец Молдовы на церемонии открытия.
На Европейских играх в Минске Молдова будет иметь больше всего представителей на турнирах по борьбе. В свободном стиле примут участие Александр Киртоакэ, Андрей Перепелицэ, Денис Балаур, Николай Чебан, Самхан Джабраилов, Анастасия Никита, Мариана Кердиварэ-Ешану, Юлия Леорда, Эмилия Кырыку-Будяну, а в соревнованиях по греко-римской борьбе выступят Виктор Чобану, Игорь Бешлягэ и Виорел Бурдужа, передает IPN.
В составе сборной входят 10 боксеров: Виктор Вакула, Дорин Букша, Дмитрий Галагоц, Василий Белоус, Виктор Карапчевский, Андрей Кириаков, Андрей Затушевский, Алексей Заватин, Николае Бунеску и Кристина Кравченко.
Надеются подняться на подиум почета и самбисты: Серджиу Ошлобану, Денис Тачий, Полина Ешану, Мариана Донос, Сабина Артемчук, Наталья Будяну и Виктория Болохан. По пять спортсменов были делегированы тремя федерациями. В составе команды дзюдоистов входят Денис Виеру, Вадим Бунеску, Виктор Стерпу, Ион Наку и Никон Заборощук. В велогонках будут участвовать Владислав Которас, Кристиан Райлян, Вячеслав Руснак, Андрей Врабий и Арман Гарибян. В каяке-каноэ выступят Олег Тарновский, Олег Нуца, Илие Опря, Мария Олэраш и Даниела Кочу.
В стрельбе из лука будут соревноваться участники олимпийских игр Дан Олару и Александра Мырка. В соревнованиях по бадминтону выступят Кристиан Савин и Влада Гынга, которые соревновались и на Молодежных олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Андрей Пуцунтикэ будет участвовать в соревнованиях по настольному теннису, а Андрей Алферин по спортивному тиру.
В Европейских играх в Минске будут участвовать более 4000 спортсменов из 50 стран. Из 15 видов спорта Молдова примет участие в 10. Наша страна не имеет представителей только по легкой атлетике, баскетболу, пляжному футболу, гимнастике и каратэ. В 10 спортивных жанрах будет происходить квалификация для Олимпийских игр в Токио 2020 года.
В первых Европейских играх, состоявшихся в Баку в 2015 году, сборная Молдовы завоевала 3 медали, все в соревнованиях по борьбе - одну серебряную завоевал Петру Янулов, а две бронзовые Александру Киртоакэ и Светлана Саенко.
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|Banca Nationala a Moldovei
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