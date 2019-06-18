В США вызвал фурор новый аттракцион по мотивам "Гарри Поттера"

Посетители парка развлечений стоят в очереди по 5–6 часов, чтобы получить свою дозу адреналина.

Новые американские горки в США, созданные по мотивам книг Джоан Роулинг о "Гарри Поттере", вызвали у посетителей настоящий ажиотаж. Об этом сообщает Fox6 Now.

Аттракцион носит название "Мотоциклетное приключение Хагрида "Волшебные существа" и уже собирает длинные очереди, в которых посетители стоят часами в надежде получить свою дозу адреналина в импровизированном волшебном уголке, передает lenta.

"Приключение" добродушного великана из произведения Роулинг открылось в тематическом парке развлечений в американском городе Орландо штата Флорида. Люди ждут своей очереди примерно по пять-шесть часов, некоторые туристы занимают места ещё до рассвета.