Пассажиры сняли, как бортпроводника подбросило к потолку в зоне турбулентности

Лайнер болгарской авиакомпании ALK Airlines летел из Приштины в Базель (Швейцария).

Boeing 737-300 попал в зону сильной турбулентности, и напуганные очевидцы сняли, что происходило на борту. На кадрах видно, как пассажиров подбрасывает с мест, а бортпроводника, идущего по проходу, подкидывает к потолку. Содержимое его тележки летит на людей, в том числе горячие напитки, пишет Daily Mail.

"Люди стали кричать и плакать. Стюардессу с тележкой подбросило к потолку. Полетели чашки, некоторых обожгло горячей водой", передает Lenta.

Самолёт, на борту которого находился 121 пассажир, всё же долетел до пункта назначения, отмечает Neue Zürcher Zeitung. После приземления десять человек доставили в местные больницы.