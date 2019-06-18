Политик, представляющийся пророссийским, вернулся на родину, чтобы вернуть свои активы, полагают СМИ.
Прошло лишь несколько дней после того, как в СМИ появились заявления о прекращении политического кризиса в Молдавии, как один, по сути, бежавших из родной страны политиков Ренато Усатый решил торжественно вернуться в Молдавию и “разобраться со всеми уголовными делами”. О том, чем чревато это событие для Молдавии, рассуждают российские издания, пишет rosbalt.ru.
Политическим лидерам Майе Санду и Игорю Додону удалось достичь хрупкого равновесия после того, как самый богатый олигарх республики Владимир Плахотнюк спешно покинул страну. Много лет контролируя политические процессы в Молдавии, Плахотнюк не хотел уступать бразды правления и пытался воздействовать на правительство, в том числе, через Конституционный суд. Однако в результате подконтрольная олигарху Демократическая партия все-таки потеряла свое безоговорочное влияние. Возглавляемое премьер-министром Майей Санду коалиционное правительство нашло точки опоры для дальнейшего движения, но действия новых властей активно стремятся подорвать с разных сторон влиятельные люди, и, как считает Полит.Ру, Ренато Усатый - один из таких предпринимателей.
Ренато Усатый перед возвращением в Молдавию несколько лет прожил в России, и поэтому стремится представить себя пророссийским политиком. Но его возвращению в Молдавию предшествует целая череда событий, которые следует учитывать при анализе его политической фигуры, и они вряд ли подтверждают такой имидж.
Капитал из России
Первый бизнес Ренато Усатого состоял в цветочной торговле в аэропорту Кишинева, отмечает Forbes. Но в 2000-х предприниматель переехал в Москву, где в короткий срок разбогател и обзавелся влиятельными друзьями. Секретом успеха Усатого были партнерские отношения с Андреем Крапивиным, советником главы РЖД Владимира Якунина, отмечает Полит.Ру.
Андрей Крапивин был совладельцем компаний, оказавшихся крупнейшими подрядчиками РЖД, которые регулярно получали контракты на десятки миллиардов рублей. Через несколько лет Усатый заработал миллионы и вернулся в Молдавию, чтобы закрепиться в своей стране.
Криминал в Молдавии - криминал в России
В 2010-х Ренато Усатый добился успеха в Молдавии как руководитель политической силы под названием “Наша Партия”. Как отмечает Regnum, партия Усатого успела и заключить соглашения с Социалистической партией Игоря Додона, и найти общие интересы с Демократической партией. В результате Ренато Усатый получил пост мэра города Бельцы, где показал себя как не самый умелый и удачливый градоначальник. Например, в издании «Политнавигатор» подчеркивают, что из-за его конфликта с одной из фирм, специализирующейся на транспортировке отходов, второй по размерам город Молдавии оказался завален мусором.
Однако, как сообщает Lenta.ru, основной проблемой Ренато стало уголовное преследование по подозрению в пособничестве в покушении на убийство российского банкира Германа Горбунцова, в которого стреляли в Лондоне в 2012 году. Кроме попытки убийства, Ренато, по данным Полит.Ру, также обвиняли в контрабанде и других преступлениях, и суд даже собирался объявить его в международный розыск. Усатый бежал из Молдовы в 2016 году и поселился в Москве, где находились все его бизнес-партнеры. При этом все это время он оставался мэром города Бельцы и ушел в отставку только в феврале 2018 года, что доказывает сохранившееся влияние Усатого на родине.
В 2016 году произошел громкий арест полковника ФСБ Владимира Захарченко, хранившего миллиарды в своих квартирах. В связи с этим перед Новым годом в домах Усатого прошли обыски, так как к делу оказались причастны его основные бизнес-партнеры, такие как Маркелов и Ушерович, сообщает Полит.Ру. В издании полагают, что если бы Усатый не уехал спешно в Германию, ему также грозило бы уголовное преследование в России.
Кризис - время возможностей
Российские власти неоднократно заявляли, что кризис в Молдавии противоречит интересам РФ, и наша страна готова способствовать стабилизации ситуации в республике. Однако в Полит.Ру считают, что Ренато Усатому на руку происходящие события, ведь только в условиях нестабильности можно вернуться в страну, где по итогам уголовного дела человеку грозит до 16 лет тюрьмы.
После нескольких месяцев, проведенных в Германии и Румынии после отъезда из России, Ренато Усатый возвращается в Молдавию, где у него сохраняется определенное влияние и имеются бизнес-активы. Восстановить свои позиции в России при все более пристальном внимании правоохранительных структур Усатому будет сложно, а нестабильная политическая ситуация в Молдавии, напротив, позволяет сыграть на противоречиях и вернуться к власти, «разобравшись с уголовными делами», как он и обещал в своем заявлении. Чем кончится эта история, пока неизвестно, но возможно, Усатый даже возглавит чрезвычайную комиссию по расследованию преступлений полицейско-олигархического режима Плахотнюка, пишет портал Eurasia Daily, – и таким образом попытается взять в свои руки контроль над ситуацией в республике.
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