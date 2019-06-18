Модные аксессуары на лето 2019: какие выбрать

Когда гардероб на лето 2019 уже подобран, осталось добавить к нему подходящие аксессуары.

Как выбрать аксессуар на лето 2019: основные тренды для украшений, передает Корреспондент.

Крупные серьги.

Один из главных трендов этого сезона. Универсальный вариант - кольца. Это могут быть тонкие колечки или широкие, разорванные.

Длинные цепочки

Кроме длины здесь важно количество, поскольку модными считаются целые ряды цепей. Их можно сочетать с чокерами и даже рядами жемчуга. Актуальный летний вариант цепочек - в виде ракушек, камешков. Такую цепочку можно повесить не только на шею, но и на пояс.

Яркие украшения из пластика, бисера, кристаллов

Пластиковые украшения создают из разных цветовых блоков, туда могут быть добавлены пайетки, перья, кристаллы. Такие украшения - универсальны, поскольку отлично смотрятся вместе с однотонными вещами, а также броскими принтами. Этим летом мало кто вспомнит о минимализме, в тренде - эклектика.

Массивные цепи

Мировые подиумы аксессуар в виде толстых цепей с тяжелыми звеньями просто покорил. Модно носить массивные, агрессивные цепи вместе с легкими платьями, водолазками, блузами - все ограничения сняты, и жесткие стилистические правила уже не работают.

Жемчужные украшения.

Поскольку в тренде винтажный стиль, соответственно модно будут выглядеть украшения с жемчугом. На блошиных рынках или среди бабушкиных сокровищ обязательно найдутся серьги с золотыми пластинами, необработанными жемчужинами и драгоценными камнями. Красиво смотрятся цепи в несколько рядов с жемчужными вкраплениями, чокеры с одной жемчужинкой.

Массивные браслеты а-ля манжеты.

Такие браслеты могут быть в нескольких вариантах, например, из одной пластины либо разных звеньев, которые соединены друг с другом. Подобные аксессуары можно также отыскать среди бижутерии мамы или бабушки, поскольку в 80-х годах прошлого века были модными браслеты из стекла, яркого пластика ядовитых оттенков. В тренде и восточный стиль, в торговых сетях масса металлических и резных браслетов. Стоит только помнить, что создавая образ с таким аксессуаром, надо отказаться от колец.

Украшения в минималистическом стиле

Для тех, кто не приемлет очень заметные украшения, дизайнеры разработали едва различимые пуссеты, изящные каффы, тонкие цепочки. Аксессуары подчеркнут неповторимый стиль своей обладательницы, сделают его завершенным.

Шляпа на лето 2019: 8 трендов

В летнюю жару необходимо обязательно прикрывать голову, поскольку сосуды головного мозга очень чувствительны к прямым солнечным лучам. Вредно солнце и для кожи лица, а также для волос, а значит впору приобрести красивую шляпку.

Летом 2019 года в тренде соломенные и тканевые шляпы с широкими полями, которые буквально ложатся на плечи. Они декорированы лентами, цветами, при этом сама шляпка может быть красивого сочного оттенка.

В ковбойском стиле, с загнутыми по бокам полями, украшенные бахромой, люверсами, шнуровкой.

Традиционные цвета: желтый, коричневый, кирпичный. Практичный материал - фетр, отлично смотрятся соломенные шляпы в ковбойском стиле. Носят такие шляпки не только под джинсы и рубашки в клетку, актуально и под блузку с воланами и рюшами.

С козырьком, напоминают фуражки. Акцент здесь делается на декоре в виде страз, лент, крупных цветов, надписей и т.д.

С вуалью - свежий взгляд на ретро. В тренде даже ободки с вуалью.

Федоры и трилби. Эти классические модели шляп с виду похожи, у обоих есть тулья и три вмятины посередине, а также узкие поля, которые поддаются к заломам на бок. По тулье проходит лента, цвет которой обычно в тон шляпки либо немного отличается. У шляпы-трилби поля более короткие и сзади загнуты наверх. Такой фасон любят исполнители джаза, с которыми раньше и ассоциировались трилби. Фасон шляпы-трилби более дерзкий, федора - безупречная классика. Скептики скажут, что федора - типично мужская шляпа, на самом деле впервые этот фасон надела Сара Бернар, исполняющая роль Федоры в одноименной опере. Сегодня носить федоры или тилби можно с летними костюмами, маленьким черным платьем, длинными юбками, костюмом в мужском стиле с подтяжками и галстуком. Отлично шляпы обоих фасонов вписываются в молодежный стиль.

“Таблетки”. Эта шляпка небольшого размера, с жесткой тульей и без полей. Ее носят на макушке, немного сдвинув на бок. Нередко в дополнение к таблетке идет вуаль. Шляпы-”таблетки” станут завершающим элементом вечернего образа.

Авангардные головные уборы. Это эксклюзивные модели, порою очень экстравагантные и не практичные, поэтому носить их могут только смелые девушки.

Канотье. Моду на эту модель ввела легендарная Коко Шанель, которая использовала типично мужскую модель шляп с атласной лентой на тулье для создания женских коллекций. У канотье строгие округлые формы, фасон подойдет девушкам с любым овалом лица. Еще до Шанель канотье использовали как головной убор, который убережет от солнца.

Цветовая гамма модных шляп-2019 может быть любой и зависит от того, куда направляется обладательница шляпы. Можно подобрать шляпу подходящего фасона в тон к купальнику.

Идеальный вариант - шляпы пастельных оттенков, они выгодно оттеняют загар, а вот девушкам с бледной кожей лучше остановится на шляпках насыщенных цветов. Трендовые оттенки для шляп: нюдовые, ярко-розовый, оранжевый, лавандовый, неоновый зеленый.

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