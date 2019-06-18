В Индонезии 15 человек погибли при крушении судна

Причиной кораблекрушения стали сильные волны, а также перегруженность судна, на котором находились около 50 человек.

В Индонезии 15 человек погибли и еще трое пропали без вести в результате крушения пассажирского судна около северо-восточного побережья острова Ява, передает Корреспондент.

По его словам, "спасатели утром обнаружили тела 13 погибших". Полицейский также уточнил, что "продолжается поиск еще трех пассажиров". Всего же на борту небольшого судна находились около 50 человек.

По предварительной версии, причиной случившегося стали сильные волны, а также перегруженность корабля.