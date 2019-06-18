Выдача детских пособий в размере 200 леев откладывается: депутаты ACUM-ПСРМ не включили этот проект в повестку дня

Выдача ежемесячных детских пособий в размере 200 леев откладывается. Депутаты ACUM-ПСРМ не включили этот проект в повестку дня. Фракци ДПМ предложила сегодня на Законодательном собрании включить в повестку дня несколько законопроектов, в том числе ежемесячное пособие на детей в возрасте до 18 лет. Однако инициатива была отклонена.

Елена Бакалу, депутат ДПМ: Мы предлагаем включить в повестку дня. Проект был зарегистрирован и принят 7 февраля 2019 года в первом чтении, и мы предлагаем проголосовать во втором чтении.

Лилиан Карп, депутат ПДС: Поговорим завтра в Комиссии по образованию и культуре.

Зинаида Гречаный, спикер парламента: Я не могу включить данный проект в повестку дня, только после рассмотрения Комиссии и Правительства.

Документ был утвержден в первом чтении в феврале 2019 года, и для вступления в силу, законопроект должен быть утвержден парламентом во втором чтении.

Законодательная инициатива принадлежит Сергею Сырбу, Валентине Стратан и Валентине Ротару.