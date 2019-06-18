Экстремальное туристическое направление может набрать невиданную популярность после нашумевшего сериала Чернобыль на британском канале НВО.
Управление туризма Киевской городской государственной администрации рассчитывает принять 100 тысяч посетителей Чернобыля до конца 2019 года. Об этом сообщает Громадське во вторник, 18 июня.
В 2018 году чернобыльскую зону посетили 70 тысяч туристов. Как сообщил директор турагентства SoloEast Сергей Иванчук, заказы на летний сезон выросли приблизительно на 40% после выхода пятисерийного мини-сериала.
Согласно информации туристического сайта Kayak, спрос на авиабилеты в Киев вырос на 18% с момента выхода сериала, а приложение Travel Hopper зафиксировало увеличение на 8%, передает Корреспондент.
Уже не впервые массовая культура порождает интерес к локациям, которые ранее были непопулярны. В апреле 2017 года, после выхода хита Despacito пуэрториканского исполнителя Луиса Фонси количество поисковых запросов авиаперелетов в Пуэрто-Рико выросло на 58%.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Возможны приятные приключения. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
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|Banca Nationala a Moldovei
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