В Египте объявили режим ЧП из-за смерти бывшего президента Мурси

Во вторник, 18 июня, власти Египта объявили режим чрезвычайного положения из-за внезапной кончины бывшего президента Мухаммеда Мурси. Об этом передает Анадолу.

Известно, что по всей территории Египта вышли дополнительные наряды полицейских. Кроме того, временно отменены отпуска любых сотрудников местных правоохранительных органов, передает Mignews.

Также в стране увеличили меры безопасности в госструктурах, на частных территориях и в мечетях с храмами.

Напомним, экс-президент Египта Мухаммед Мурси скончался в зале суда из-за сердечного приступа. По предварительной информации, причиной смерти мог стать сердечный приступ.