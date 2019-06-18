Назван главный источник стресса для женщин

Ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что самый высокий уровень гормона стресса у представительниц прекрасного пола фиксируется не на работе или в общественном транспорте, а дома.

"В отличие от мужчин, которые говорят, что чаще чувствуют себя комфортнее дома, женщины чаще признаются, что чувствуют себя лучше именно на работе", — цитирует авторов исследования "МедикФорум".

Всего в эксперименте участвовали 122 женщины, у которых ученые измеряли уровень кортизола в выходные и будние дни. В результате было установлено, что на работе показатели гормона стресса были минимальными, тогда как при нахождении дома уровень кортизола был крайне высоким. Ученые отметили, что данная закономерность оказалась актуальна даже для женщин, которые считали себя счастливыми женами и матерями, передает IZ.

Специалисты объяснили такое явление тем, что после окончания рабочего дня женщины, как правило, приступают к уборке и готовке дома, будучи уставшими морально и физически.

По словам ученых, большинство современных работающих женщин продолжают нести ответственность за детей, мужа, дом и самих себя, и этот нескончаемый труд их просто изнуряет.