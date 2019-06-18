Девочка из Оргеева скончалась от отравления, после поминок своей мамы

11-летняя девочка умерла, а ее двоюродная сестра попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как они поели на поминках. Трагедия произошла вчера около 21:10 в селе Телешеу Оргеевского района.

Несовершеннолетняя скончалась в доме своего брата, пишет deschide.md.

Сообщается, что два дня назад умерла мама девочки. После похорон ребенок находился вместе с родственниками на кладбище, где они организовали поминальный стол. После поминок девочка пошла к своему 31-летнему брату, который проживает в том же селе.

Как сообщил представитель местной полиции, в доме ребенок находился вместе со своей 8-летней двоюродной сестрой. К вечеру она почувствовала себя плохо, у нее появилась тошнота, а позже судороги. Брат девочки вызвал скорую помощь. прибыв на место, врачи смогли лишь констатировать смерть ребенка.

В ходе предварительных исследований тела погибшей, судмедэксперты пришли к выводу, что девочка отравилась неизвестным веществом.

Позже в районную больницу Оргеева доставили и 8-летнюю сестру погибшей, у которой были выявлены те же симптомы отравления неизвестным веществом. Пациентка была переведена в отделение интенсивной терапии. Её состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.

Напомним, в субботу, 15 июня, 48 человек были доставлены в больницу после того, как отравились, поев на поминках, организованных в селе Холошица Сорокского района.