Депутаты блока ACUM против расследования незаконного финансирования ПСРМ из России

Депутаты блока ACUM не проголосовали за создание следственной парламентской комиссии, чтобы расследовать незаконное финансирование ПСРМ из Российской Федерации.

"Мы стали свидетелями доказательств, в которых сообщатся о немыслимых суммах из-за рубежа для финансирования партии. Эти действия и заявления являются частью уголовных преступлений и ими нельзя пренебрегать" - сказал вице-председатель ДПМ ВЛдаимир Чебатарь.

Напомним, что телеканал Publika TV опубликовала видео переговоров Игоря Додона с Владом Плахотнюком, в котором глава государства признается, что получал с России миллионы долларов на финансировании Партии социалистов.

Додон: У меня задолжности перед партией за два месяца, что делать дальше?

Козак: Вы пришли к власти, оставь Влада (Плахотнюка), пусть даст вам (деньги).

Додон: Я что должен простить Плахотнюка?

Козак: Нет, я расскажу ему об этом

Влад Плахотнюк: Скажи мне, они что дали тебе денег на ПСРМ?

Игорь Додон: Да, для поддержания. Около 600-700 тысяч в месяц, до миллиона долларов.

Влад Плахотнюк: Не верю.

Игорь Додон: Вы не верите?

Влад Плахотнюк: Честно говоря, это превышает наши возможности по поддержанию ДПМ.



После откровений Додона о внешнем финансировании ПСРМ, ДПМ объявила, что уведомит все заинтересованные органы в расследовании законности этой партии.

В то же время лидер "Нашей партии" Ренато усатый в ходе передачи на телеканале TV8 заявил, что неформальный лидер ПСРМ Игорь Додон может оказаться владельцем больших участков земли в России и швейцарскими счетами, на которых десятки миллионов долларов.

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Закон о политических партиях запрещает их финансирование физическими лицами, гражданами Республики Молдова, из доходов, полученных за пределами страны. Не могут жертвовать деньги также иностранные граждане, анонимные лица, иностранные юридические лица, а также другие государства и международные организации.

Кодекса о выборах запрещает прямое или косвенное финансирование, а также материальную поддержку в любой форме избирательных кампаний конкурентов на выборах другими государствами, иностранными, международными и смешанными предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами, не являющимися гражданами Молдовы. Деньги, полученные от незаконного финансирования, должны быть конфискованы решением суда в пользу государства.