Новый клип Тейлор Свифт набрал миллионы просмотров

Ролик менее чем за сутки просмотрели 17 миллионов раз. В видео снялся целый ряд знаменитостей.

Американская певица Тейлор Свифт представила свою новую видеоработу на песню You Need To Calm Down. В видео снялся целый ряд знаменитостей, включая Кэтти Перри и Райана Рейнольдса. Ролик менее чем за сутки набрал 17 миллионов просмотров на ее YouTube-канале, передает Корреспондент.

В видео Тейлор Свифт предстает в образе картофеля фри из McDonald's, а Кэтти Перри - в образе бургера. Райан Рейнольдс играет в клипе художника, рисующего картины.

Композиция Need To Calm Down вошла в последний альбом артистки под названием Lover, релиз которого намечен на август.