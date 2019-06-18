Блок ACUM поддержал передачу молдавских спецслужб под контроль президента, который открыто представляет интересы России

Депутаты ACUM и социалисты проголосовали за возвращение Службы информационной безопасности (СИБ) под контроль президента, который открыто представляет интересы России.

В связи с этим, демократ Александр Жиздан обратился к фракции блока ACUM: Это попытка превратить СИБ в филиал иностранной службы, пока президент представляет интересы другой страны. ДПМ не поддержит этот проект".

В то же время, депутат Сергей Сырбу заявил, что Демократическая партия будет юридически оспаривать любые решения, которые не являются прозрачными.

"Мы будем оспаривать нарушения и это в праве оппозиции. Это будет ваш кошмар", - заявил Сырбу.

Отметим, что депутаты альянса ПСРМ-ACUM проголосовали за проект, который предусматривает передачу Службы государственной охраны (СГО) в подчинение президенту.

До этого, СГО была в подчинении премьер-министра.