Массовое отравление на поминках в Сороках: число пострадавших достигло 53 человек

Число пострадавших, которых госпитализировали с пищевым отравлением после поминок в Сороках, увеличилось с 48 до 53. Девять из них дети.

В районную больницу Сорок поступило 40 человек, 10 госпитализировали во Флорештах и троих в Дрокии. Сообщается, что еду для стола заказали в одном из заведений Дрокии. После массового отравления сотрудники НАБПП и НАОЗ отобрали и пробы и направили их на экспертизу. Экономический агент, который доставил еду, приостановил свою деятельность на время расследования.

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