Купаться запрещено: в некоторых столичных озерах нашли кишечную палочку

Столичные водоемы, а также озеро Ватра и река Днестр непригодны для купания. По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Национального агентства общественного здоровья, вода во всех этих водоемах не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Согласно лабораторным анализам, качество воды в Днестре и озёрах "Рышкань" и "Ватра" не соответствует Положению о требованиях к качеству окружающей среды для поверхностных вод. Кроме этого, специалистами было установлен повышенный уровень содержания кишечной палочки, что свидетельствует о фекальном загрязнении воды.

В то же время в парке "La Izvor" в образцах песка были обнаружены яйца токсокар, которые могут вызывать токсокароз как у детей, так и у взрослых.

Кроме того, по словам представителей ПАНО, бытовые отходы, оставленные населением в результате отдыха, плохо влияют на качество песка, почвы и озер.

Также была исследована вода из источников питьевой воды, расположенных на парковых зонах в столице. Большинство из них содержат кишечные палочки и избыток нитратов.

Как заявили представители НАОЗ, на качество воды, почвы и песка оказывает сильное влияние бытовой мусор, оставленный гражданами на отдыхе.