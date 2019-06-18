Развитие энергоэффективности: в Молдове открыта новая программа финансирования стартапов

Агентство по энергоэффективности и ООН по промышленному развитию запустили в Молдове новую программу. Они готовы профинансировать 15 проектов, направленных на повышение эффективности использования энергии и развитие ее возобновляемых источников. Бюджет программы 150 тысяч долларов.

Один из тех, кто готовится принять участие в конкурсе грантов - уроженец Австралии, переехавший в нашу страну 14 лет назад, Эрик Парсонс.

"Мы несколько лет работаем над идеей солнечного охлаждения, это интересно. Охлаждается помещение, кондиционированный воздух", - сказал житель столицы Эрик Парсонс.

Заявки на финансирование проектов принимает Агентство по энергоэффективности. В сентябре будут объявлены первые пять победителей. Они получат на внедрение идей по десять тысяч долларов.

"В течение трех лет - с 2019 по 21 год - мы реализуем три пилотных проекта в таких важных секторах как транспорт, сельское хозяйство и промышленность", - сказал начальник отдела АЭЕ Николае Соловьев.

"Мы рассчитываем на хороший результат. Ждем мобилизации малых и средних предприятий", - сказал старший консультант МЭИ Николае Магдил.

Для участников программы организуют учебные курсы и тренинги.