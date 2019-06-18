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Врач рассказал, что произошло с организмом геймера, просидевшего в игре 73 часа
// фото: из открытых источников
13:01, 18 Jun 2019
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Авторы медицинского YouTube-канала Chubbyemu подробно рассказали, что происходит с организмом слишком хардкорных геймеров, часами не встающими с кресла. Несчастный случай произошел в 2013-м с геймером из Тайбэя. 25-летний мужчина поступил в отделение неотложной помощи в критическом состоянии.

Молодой человек был выпускником колледжа, работал на минимальную заработную плату. После увольнения он захотел стать стримером видеоигр, но дела не шли. Геймер какое-то время жил дома со своей мамой, но та в итоге разозлилась на его нежелание искать работу и выгнала из дома, передает вести.ru.

В итоге фанат видеоигр засел в местном интернет-кафе. Иногда он ненадолго засыпал за компьютером, а после снова играл. Юноша забросил личную гигиену, отказался от друзей. Его жизнь была наполнена лишь играми и превратилась в одержимость, которая и стоила ему жизни.

В один из выходных молодой человек играл без перерыва 73 часа. Он почти ничего не ел, не пил воды, редко пользовался уборной. Встав впервые за несколько дней на ноги, геймер внезапно почувствовал головокружение и упал. Обморок заметили не сразу. Полчаса юноша провел без сознания и с трудом дышал. В машине скорой помощи сердце перестало биться, он перестал дышать.

Фельдшеры выполняли массаж грудной клетки, чтобы попытаться вернуть кровь обратно в его мозг и органы. Но их попытки были напрасны. Ультразвук показал тромбоэмболию легочной артерии - закупорку лёгочной артерии или её ветвей тромбами, которые препятствуют перекачиванию крови и насыщению органов кислородом.

Отмечается, что у молодого человека не было каких-либо серьезных медицинских проблем, ведущих к этой проблеме, за исключением того, что он сидел за компьютером и играл в видеоигры без перерыва в течение 73 часов. Сидеть не вставая в течение 70 часов смертельно из-за застоя крови, который может перетекать в глубокий венозный тромбоз, что и произошло с геймером. Когда тромб образовался, он оставался в ногах. Когда молодой человек встал, тромб попал в кровоток и дошел до правой части сердца, а затем закупорил легочную артерию. Медикам удалось заставить сердце биться, но те несколько минут, когда тело не получало кислорода из-за тромба, привели к повреждению головного мозга.

Пристрастие к играм - в том числе и компьютерным - впервые официально признано Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) как психическое расстройство в 2018-м году. Документ описывает это состояние как навязчивую и регулярно возникающую потребность в игре, настолько острую, что она "превосходит по важности прочие жизненные интересы".

Стоит отметить, что люди могут быть недостаточно информированы о том, что на самом деле представляет собой «игровое расстройство». Какое поведение эти слова описывают? Вероятно, речь идет не о ребенке, который хочет играть в игры со своими друзьями после школы. Под это определение также не подпадает геймер, потративший выходной на игры, но продолжающий работать, без проблем поддерживать социальные контакты, выполнять семейные обязанности и т.д.

Но если кто-то позволяет своим детям или домашним животным страдать от голода, потому что слишком сосредоточен на игре, то надо бить тревогу. Случай с тайваньским геймером как раз иллюстрирует явное психическое нарушение, когда зависимость от игры блокирует даже жизненно необходимые потребности.




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