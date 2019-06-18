Ренато Усатого огорчило заявление Майи Санду, которая поставила под сомнение его невиновность. Об этом заявил лидер "Нашей Партии" на пресс-конференции.
"Меня огорчила позиция Майи Санду, которая заявила, что если уголовное дело на мое имя было политическим заказом, тогда виновные должны понести наказание. Что значит ЕСЛИ? В прошлом году Интерпол изучил мое дело и решил убрать меня из списка. Майя Санду ставит под сомнение решение ИНТЕРПОЛА?", - сказал Усатый.
Премьер-министр Майя Санду на своей странице в Facebook написала, что "решение об отмене ордера на имя Ренато Усатого вызывает большие вопросы".
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Возможны приятные приключения. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не спешите довериться малознакомым людям. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вечер лучше провести в кругу семьи.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md