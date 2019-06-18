Ренато Усатого огорчило заявление Майи Санду, которая поставила под сомнение его невиновность

Ренато Усатого огорчило заявление Майи Санду, которая поставила под сомнение его невиновность. Об этом заявил лидер "Нашей Партии" на пресс-конференции.

"Меня огорчила позиция Майи Санду, которая заявила, что если уголовное дело на мое имя было политическим заказом, тогда виновные должны понести наказание. Что значит ЕСЛИ? В прошлом году Интерпол изучил мое дело и решил убрать меня из списка. Майя Санду ставит под сомнение решение ИНТЕРПОЛА?", - сказал Усатый.

Премьер-министр Майя Санду на своей странице в Facebook написала, что "решение об отмене ордера на имя Ренато Усатого вызывает большие вопросы".